Facebook anuncia novas ferramentas para controle de conteúdo

CB Correio Braziliense*

(crédito: Chris DELMAS)

Nesta terça-feira (31/3) o facebook anunciou uma nova ferramenta que possibilita ao usuário ter maior controle de compartilhamentos no feed de notícias, o gerenciamento de comentários nas postagens e o desligamento de anúncios. Essa novidade oferece as opções de escolha que vão desde qualquer pessoa que pode ver a postagem até apenas as pessoas e páginas que você marcou.



A iniciativa da empresa visa tornar o feed de notícias mais personalizável, levando o que é mais importante e interessante para o individuo e ajudar a entender de forma orgânica as razões pelo qual determinada publicação aparece em seu perfil.



Direcionando também para pessoas públicas, criadores de conteúdos ou marcas, a ferramenta promete facilitar a interação mais significativa do perfil com sua comunidade. Usando os filtros o limite de interação possibilita o debate em temas específicos dando ao individuo maior segurança ao usar o aplicativo.



Outra configuração recente foi o lançamento dos Favoritos, onde é possível priorizar postagens de amigos e páginas de acordo com seu interesse. Selecionando até 30 amigos e páginas para incluir nos Favoritos, as postagens aparecem na parte superior no Feed de notícias podendo ser visualizadas como um filtro separado. O uso frequente dessa opção leva o ícone de Favoritos a Barra de filtro de feed no novo menu na parte superior do Feed de notícias.



A Barra de filtro com as opções de controle estão disponíveis para o aplicativo Android e a mesma funcionalidade estará disponível para IOS nas próximas semanas. Independentemente do dispositivo e da frequência com que se usa o aplicativo, as opções são encontradas no menu Atalhos.



Para atualizar o que você deseja ver e como você compartilha em seu Feed de notícias, verifique suas preferências de Feed de notícias e configurações de privacidade no aplicativo e ajuste-as de acordo com sua preferência.



*Informações do Facebook