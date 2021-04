Líderes políticos de Hungria, Polônia e Itália se reúnem para negociar aliança

AF Agência France-Presse

Os primeiros-ministros húngaro e polonês se reuniram com o líder político italiano, Matteo Salvini, nesta quinta-feira (1°/4), para lançar as bases para uma nova aliança à direita dos conservadores na Europa.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, saudou, após a reunião, "o primeiro passo de um longo caminho juntos".

"Concordamos em continuar com o trabalho, nos reuniremos em maio, seja em Roma ou em Varsóvia, a data dependerá da pandemia" de covid-19, declarou o líder soberano húngaro em coletiva de imprensa conjunta.

Ao seu lado, Matteo Salvini, chefe da Liga, falou de um “caminho que começa hoje e vai continuar em várias etapas em diferentes capitais europeias, ampliando o grupo”.

"Nos apresentamos como o centro histórico e fundador" desta aliança, com "o objetivo de ser os primeiros na Europa", acrescentou, prometendo "esperança" depois do "período mais escuro e mais tenebroso do pós-guerra".

De acordo com o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, trata-se de "representar um amplo espectro de opiniões e pessoas".

Ele defendeu "uma integração europeia (...) que respeite a soberania nacional, a família, o cristianismo", a defesa dos valores "tradicionais".

Este é o primeiro encontro entre os três homens desde que o partido de Orban, Fidesz, deixou o Partido Popular Europeu (PPE, direita).

Os três compartilham uma visão crítica da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito e o respeito pelo direito de asilo.