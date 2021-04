Ao menos 49 mortos em acidente de trem em Taiwan

AF Agência France Presse

(crédito: Sam Yeh / AFP )

Pelo menos 49 pessoas morreram nesta sexta-feira (2) quando um trem descarrilou em um túnel no leste de Taiwan, no acidente ferroviário mais grave na ilha em décadas.

Além das vítimas fatais, 66 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, informou a Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan.

O balanço ainda é provisório, uma vez que as equipes de resgate continuam trabalhando para resgatar pessoas presas às ferragens.

Um veículo de manutenção pode ter causado o acidente ao escorregar por um barranco e se chocar com o trem pouco antes de ele entrar no túnel perto da cidade costeira de Hualien, disseram as autoridades.

"Havia um veículo de construção que não estava estacionado corretamente e que escorregou para a ferrovia", declarou à imprensa o chefe da polícia do condado de Hualien, Tsai Ding-hsien.

"É a nossa primeira conclusão e estamos tentando esclarecer a causa do acidente", acrescentou.

Fotos da mídia local mostram a traseira de um caminhão com plataforma amarelo tombado perto do trem.

A presidente Tsai Ing-wen ordenou que os hospitais se preparassem para receber muitas vítimas, segundo seu gabinete.

"A principal prioridade agora é ajudar as pessoas que ficaram presas", declarou seu gabinete em um comunicado.

O acidente ocorreu por volta das 09h30 (22h30 de quinta-feira no horário de Brasília) na linha leste de Taiwan.

As imagens veiculadas pela mídia local UDN mostram a frente do trem dentro do túnel completamente destruída.

A Cruz Vermelha de Taiwan também divulgou imagens de socorristas equipados com capacetes e lanternas andando no teto do trem dentro do túnel para alcançar os sobreviventes.

"Sacudida violenta e repentina" -

Os passageiros da parte traseira do comboio conseguiram escapar do acidente relativamente ilesos.

"Senti uma sacudida violenta e repentina e caí no chão", relatou uma mulher a uma rede de televisão. "Nós quebramos a janela para subir no teto do trem e sair".

O trem de oito vagões, que transportava cerca de 350 passageiros, estava indo de Taipei para a cidade de Taitung, no sudeste da ilha.

O acidente coincide com o início do feriado anual da limpeza dos túmulos, um feriado prolongado que enche as estradas e ferrovias do país.

Durante este período, os habitantes geralmente voltam às suas cidades natais para limpar os túmulos de seus parentes e fazer oferendas.

A linha férrea do leste de Taiwan costuma ser uma atração turística, pois percorre sua esplêndida e menos populosa costa oriental.

Através de vários túneis e pontes, serpenteia as montanhas e desfiladeiros espetaculares antes de descer pelo Vale Huadong.

O acidente desta sexta-feira é uma das piores catástrofes ferroviárias já registradas em Taiwan.

O último grande descarrilamento data de 2018, quando 18 pessoas morreram no extremo sul da mesma linha.

O maquinista daquele trem de oito vagões foi então acusado de homicídio culposo. Mais de 200 dos 366 passageiros ficaram feridos.

Este acidente foi o pior desde 1991, quando 30 passageiros morreram e 112 ficaram feridos na colisão de dois trens em Miaoli.

O jornal Apple Daily notou que o pior acidente na ilha foi em 1948 e deixou 64 mortos.