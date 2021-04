Suspeito joga carro em policiais e Capitólio entra em lockdown, nos EUA

CB Correio Braziliense

Na tarde desta sexta-feira (2/4), o Capitólio, o Congresso Americano, foi invadido por uma carro que teria se jogado numa barreira do local. Tiros teriam sido ouvidos e agora forte esquema de segurança foi instalado após um lockdown ser decretado, ou seja, ninguém entra ou sai do prédio.

De acordo com a polícia do Capitólio, há relatos de que alguém bateu com o veículo em dois oficiais. Um suspeito está sob custódia. Ambos os policiais estão feridos. Todos os três foram transportados para o hospital.

De acordo com a NBC, o motorista do carro teria pulado do veículo segurando uma faca.

Segundo o New York Times, o Congresso americano está em recesso, então a maior parte dos funcionários não estava no prédio. E o presidente Biden deixou Washington mais cedo nesta sexta e foi para Camp David, base militar e casa de campo da presidência.

Os funcionários que estavam no Capitólio foram instruídos a ficar longe das portas e janelas, mas autorizados a locomover dentro dos prédios. "Se você está do lado de fora, procure abrigo", dizia a mensagem enviada pela polícia do Capitólio.

