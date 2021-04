Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu designado para formar governo em Israel

AF Agência France-Presse

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi designado nesta terça-feira (6/4) para formar o próximo governo, um dia após as consultas do presidente Reuven Rivlin com os partidos que conquistaram cadeiras no Parlamento nas eleições legislativas de 23 de março, as quartas em menos de dois anos.

"Tomei minha decisão com base nas recomendações (dos partidos), que indicam que o deputado Benjamin Netanyahu tem a maior possibilidade de formar o governo", anunciou o presidente Rivlin.

"Por isso decidi designá-lo para formar o governo", completou.

As eleições legislativas de 23 de março não permitiram definir um vencedor claro para retirar o país de uma longa crise política.

Na segunda-feira (5/4), 52 deputados da Kneset, o Parlamento israelense, recomendaram solicitar a Netanyahu a formação do próximo governo, durante reuniões com o presidente.

O partido de direita de Netanyahu, o Likud, conquistou o maior número de cadeiras no Parlamento (30 de 120) nas eleições e recebeu o apoio dos partidos ultraortodoxos e da extrema-direita "Sionismo Religioso".

No lado dos anti-Netanyahu, decididos a retirar do poder o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, 45 deputados recomendaram o centrista Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid.

Primeiro chefe de Governo da história do país a enfrentar processos judiciais durante seu mandato, Netanyahu é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em três casos. Ele nega todas as acusações.