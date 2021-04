EUA vai pagar até UR$ 500 mil para inventor da melhor máscara contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Yamil LAGE / AFP)

Um concurso foi lançado pelo governo dos Estados Unidos a fim de premiar inventores de novas máscaras faciais de proteção contra o novo coronavírus. Os escolhidos receberão US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,8 milhões. Os critérios para a escolha do equipamento avaliarão a eficiência na proteção, facilidade para respirar e melhor ajuste ao rosto.



A competição, chamada de "Desafio de Inovação de Máscara - Construindo a Máscara do Amanhã", foi criada em parceria com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, para solucionar problemas comuns apontadas por quem utiliza máscaras diariamente.



Alguns pontos que visam ser melhorados são: embaçamento dos óculos, irritação da pele do rosto, dificuldade na comunicação e os escape de partículas de saliva que podem vir a sair pelas laterais da máscara.



Como vai funcionar



O concurso será dividido em duas fases. A primeira, terá como foco o design e estética do produto. Serão consideradas reformulações de máscaras existentes e sugestão de novas tecnologias e materiais. As inscrições devem incluir os projetos para a construção das máscaras propostas.



Nesta etapa, 10 vencedores serão escolhidos. Estes levarão para casa o prêmio de US$ 10 mil – R$ 57 mil, cada um.



Já na segunda fase, os competidores terão de desenvolver um protótipo com um design de máscara totalmente novo, sem se basear em nenhuma máscara existente. Os produtos serão testados, e os cinco vencedores dividirão o prêmio de US$ 400 mil – R$ 2,3 milhões.



O prazo para as inscrições na primeira fase do concurso vão até o dia 21 de abril. Contudo, somente cidadãos americanos podem concorrer.