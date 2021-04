Chefe paga rescisão de R$ 5 mil em moedas de 1 centavo nos EUA

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/People)

Inconformado com o pedido de demissão do mecânico norte-americano Andreas Flaten, o patrão e dono da oficina mecânica resolveu fazer uma retaliação ao ex-funcionário: pagou o último salário devido — de US$ 915, ou R$ 5.189, por 15 dias de trabalho — apenas com moedas de 1 centavo sujas de graxa. Ao todo, a "pegadinha" se converteu em 91,5 mil moedas.



Depois de viralizar nas redes sociais ao relatar que estava passando noites em claro tentando limpar todo o dinheiro, Andreas recebeu ajuda da empresa Coinstar, que opera máquinas de descontar moedas. Ele, enfim, conseguiu trocar todas as moedas por cédulas que pudesse utilizar.



"Foi um choque e frustrante ser pago dessa maneira, e foi um fardo extra que os centavos estivessem cobertos com uma substância oleosa. Eu passava uma ou duas horas por noite tentando limpar alguns centavos e provavelmente só conseguia cerca de US$ 5. Fiquei tão aliviado e grato que a Coinstar concordou em me ajudar”, disse o mecânico à revista estadunidense de celebridades People. O câmbio ocorreu em 1º de abril.



O mecânico ainda conseguiu sair no lucro. Pela troca das moedas, a companhia ainda concedeu a Andreas US$ 1 mil – R$ 5.671.



A Coinstar planeja limpar os centavos antes de colocá-los novamente em circulação. Também anunciou que igualará o valor dos centavos para uma doação que será dividida entre dois abrigos de animais locais de Atlanta, escolhidos por Andreas.