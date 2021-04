Virginia se torna primeiro estado do sul dos EUA a legalizar a maconha

AF Agência France Presse

(crédito: Esteban Lopez/Divulgação)

Virginia se tornou na quarta-feira o primeiro estado do sul dos Estados Unidos a aprovar o uso recreativo de pequenas quantidades de maconha. O Senado e a Câmara do estado votaram para permitir a posse de maconha para adultos a partir de 1 de julho, apesar da dura oposição dos legisladores republicanos.

O governador democrata Ralph Northam afirmou em um comunicado que Virginia "fez história como o primeiro estado do sul a legalizar a posse simples da maconha".

"As leis sobre maconha foram elaboradas explicitamente para prejudicar as comunidades de cor, e os virginianos negros têm uma probabilidade desproporcional de serem detidos, acusados e condenados", disse.

"Hoje, a Virginia tomou um passo importante para corrigir estes males e restaurar a justiça aos prejudicados por décadas de sobrecriminalização", completou.

Vários estados americanos, como Nova York ou Colorado, aprovaram medidas similares, mas a Virginia é o primeiro a fazer isto na região do sul, social e politicamente conservadora.

As pessoas com mais de 21 anos poderão possuir legalmente até 28,3 gramas de maconha para uso pessoal, assim como o direito de até quatro plantas por residência. O consumo de maconha em público não será permitido. As permissões para produzir e vender comercialmente maconha só começarão a ser emitidas em julho de 2024.

"A legalização acabará com milhares de infrações menores relacionadas com a maconha que acontecem anualmente (...) finalizando com uma prática discriminatória que com frequência atenta contra virginianos jovens, pobres e de cor", disse Jenn Michelle Pedini, da associação NORML, que defende a legalização da maconha nos Estados Unidos.