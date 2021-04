Twitter lança emoji sobre movimento pró-democracia na Ásia

AF Agência France Presse

(crédito: OLIVIER DOULIERY/AFP)

O Twitter lançou, nesta quinta-feira (8), um emoji sobre a chamada "aliança do chá com leite", um movimento que reúne ativistas pró-democracia na Ásia. A aliança, que começou no ano passado e tem seu nome pela popularidade desta bebida doce em Hong Kong, Taiwan e Tailândia, coloca-se como uma rede de solidariedade contra o autoritarismo.

Ganhou força quando, no final do ano passado, ativistas tailandeses que exigiam a reforma do governo e da monarquia começaram a emular as técnicas usadas por vários meses, em 2019, por manifestantes pró-democracia em Hong Kong.

O movimento se estendeu a Mianmar - onde o chá com leite condensado é um alimento básico no café da manhã -, após o golpe militar de 1º de fevereiro que derrubou Aung San Suu Kyi.

"Para comemorar o primeiro aniversário da Aliança #MilkTea, criamos um emoji com 3 cores diferentes de chá com leite das regiões onde a Aliança foi formada", disse o Twitter na quarta-feira (7). A imagem aparece em qualquer tuíte com a hashtag "aliança do chá com leite" em inglês, tailandês, coreano e outros idiomas asiáticos.

"Sempre em solidariedade, não importa quão duros sejam os tempos", tuitou Joshua Wong, uma das principais figuras do movimento pró-democracia de Hong Kong, após a notícia.

O termo foi usado no Twitter mais de 11 milhões de vezes desde abril de 2020, segundo esta rede social, e voltou a ganhar força após o golpe de Estado em Mianmar.