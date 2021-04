Irã supera oficialmente dois milhões de casos de coronavírus

AF Agência France Presse

(crédito: AFP / Miguel SCHINCARIOL)

O Irã superou oficialmente nesta quinta-feira dois milhões de casos de coronavírus confirmados, no momento em que a pandemia acelera no país, informou a porta-voz do ministério da Saúde, Sima Sadat Lari.

A covid-19 provocou 63.884 mortes no Irã e infectou 2.006.934 pessoas, de acordo com os números do governo.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 22.586 novos casos, um recorde.

O Irã é o país do Oriente Médio mais afetado pela pandemia. Os números oficiais estão subnotificados, algo admitido pelas próprias autoridades de saúde.

Os contágios dispararam devido ao Ano Novo persa, celebrado este ano de 18 de março a 2 de abril, período em que os iranianos viajam para visitar a família e os amigos.