Governo espanhol bloqueia leilão de quadro por suspeitar que seria de Caravaggio

AF Agência France Presse

(crédito: FILIPPO MONTEFORTE)

O governo espanhol bloqueou o iminente leilão de um quadro atribuído ao círculo do pintor José de Ribera, por suspeitar de que seria, na realidade, do mestre italiano Caravaggio - anunciou o Ministério da Cultura nesta quinta-feira (8).

Fontes do Ministério destacaram à AFP que o quadro foi declarado não exportável da Espanha "como medida cautelar", após um relatório do Museu do Prado que aponta "evidências documentais e estilísticas suficientes" para considerar que a obra seria de Michelangelo Merisi da Caravaggio.

O quadro em questão é "A coroação de espinhos", um "ecce homo" que seria leiloado à tarde pela casa madrilena Ansorena. A casa de leilões confirmou à AFP que o quadro foi retirado da venda e que foi efetivamente "declarado não exportável e não pode sair da Espanha".

A Ansorena acrescentou que vários especialistas estão examinando a obra para verificar sua autoria. A obra é um óleo sobre tela de 111x86 cm e datada no catálogo da Ansorena como do século XVII, com um preço inicial fixado em modestos 1.500 euros (US$ 1.800).

Maria Cristina Terzaghi, professora de História da Arte Moderna na Universidade de Roma III, havia expressado dúvidas sobre a autoria da obra e afirmou ao jornal italiano La Repubblica que poderia ser de Caravaggio (1571-1610).

Ela disse que o manto púrpura que veste o Cristo deste quadro "tem a mesma qualidade que o vermelho de 'Salomé'" com a cabeça de São João Batista, outro quadro de temática religiosa exposto no Museu do Prado.

Fontes do Ministério espanhol da Cultura acrescentaram que com o quadro retirado do leilão, agora acontecerá um estudo técnico e científico profundo, com o debate acadêmico para determinar se a "atribuição a Caravaggio é verdadeiramente plausível".