Morre príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, aos 99 anos

Morreu, nesta sexta-feira (9/4), aos 99 anos, o príncipe Philip. A informação foi confirmada pelo Castelo de Windsor. Segundo o comunicado, ele faleceu pacificamente. O Duque de Edimburgo era casado com a Ranha Elizabeth II.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor", informou a família real britânica, em sua conta no Twitter.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn