Charles reverencia a memória do pai

Primeiro na sucessão ao trono britânico, o príncipe Charles homenageou, ontem, a memória do pai, o príncipe Philip, que morreu na sexta-feira, aos 99 anos. Em declarações feitas em sua casa, Highgrove House, no sudoeste da Inglaterra, o primogênito da rainha Elizabeth II elogiou o “serviço de destaque prestado à rainha, à minha família e ao país” pelo mais longevo consorte do Reino Unido.

Aos 72 anos, Charles descreveu o pai como “uma pessoa muito especial” e que “teria ficado maravilhada com as reações e as coisas comoventes que estão sendo ditas sobre ele”. Disse, por fim, que ele e toda família real sentem “muita falta” de Philip. Em Londres, súditos correram ao Palácio de Buckingham para depositar flores em homenagem ao duque . Tiros de canhão soaram por todo o país.

A morte do príncipe Philip ativou um protocolo bem elaborado, denominado Forth Bridge, nome de uma ponte localizada perto da capital escocesa. O cerimonial, porém, teve que ser alterado devido à pandemia do novo coronavírus. Não haverá funeral de Estado.

O sepultamento do príncipe Philip ocorrerá no próximo sábado, 17 de abril, às 15h (11h de Brasília), na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, oeste de Londres, onde o marido da Rainha Elizabeth II morreu. Normalmente, a cerimônia teria 800 convidados, mas isso não será possível devido às restrições de distanciamento impostas para conter a covid-19. Serão apenas 30 pessoas.

O caixão do marido do duque de Edimburgo, ex-comandante da Marinha, será coberto por seu chapéu e sua espada. Ele erá transportado em um Land Rover , veículo que ajudou a projetar. O príncipe de Gales, herdeiro do trono, e a família real o seguirão a pé, informou um oficial do palácio.

O príncipe Harry, que reside na Califórnia após deixar a monarquia, comparecerá ao funeral. Já sua esposa, Meghan, que está grávida, não irá ao enterro, a conselho de seu médico, disse um porta-voz da realeza.

A cerimônia, na presença do arcebispo de Canterbury, Primaz da Igreja da Inglaterra, será transmitida pela televisão. A população respeitará um minuto de silêncio às 15h locais.