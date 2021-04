Honduras inicia julgamento para extraditar chefe do narcotráfico aos EUA

AF Agência France-Presse

A Justiça de Honduras iniciou neste domingo (11) o processo contra um hondurenho solicitado em extradição por tráfico de drogas nos Estados Unidos, enquanto o presidente Juan Orlando Hernández promete continuar o combate às drogas depois de ser acusado de participar no tráfico de cocaína para o território americano.



O comissário da polícia, Julián Hernández, apresentou à imprensa Martín Adolfo Díaz Contreras, de 30 anos, acusado do "crime de conspiração para fabricar e distribuir cinco quilos ou mais de substâncias que contenham cocaína com a intenção ou o conhecimento de serem importadas aos Estados Unidos".

Depois, Díaz foi entregue ao tribunal de extradição, que iniciou as audiências do processo para atender a solicitação feita por um tribunal distrital dos Estados Unidos, após ser capturado no sábado na região de Copán Ruinas.

"Com esta captura, o Estado de Honduras reafirma o compromisso" do combate ao tráfico de drogas em coordenação com os Estados Unidos, destacou o oficial.

Ele acrescentou que há outras ordens de prisão de pessoas que podem ser extraditadas aos Estados Unidos, pelo mesmo crime.