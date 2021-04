Religiosos católicos são sequestrados no Haiti

AF Agência France-Presse

(crédito: Bosan Yakusak / AFP)

Sete religiosos católicos, entre eles dois franceses, foram sequestrados neste domingo no Haiti, informou à AFP o porta-voz da Conferência Episcopal do país caribenho, que enfrenta uma situação crescente de insegurança.

Os integrantes do grupo foram sequestrados pela manhã, em Croix-des-Bouquets, perto de Porto Príncipe, enquanto "se dirigiam à instalação de um novo sacerdote", contou o padre Loudger Mazile, segundo o qual os sequestradores exigiram 1 milhão de dólares de resgate.

A polícia suspeita de que um grupo armado atuante na região esteja por trás do sequestro, segundo uma fonte de suas fileiras. Procurada pela AFP, a embaixada da França não comentou o caso.

Os sequestros aumentaram nos últimos meses em Porto Príncipe e no interior do Haiti, o que mostra o poder crescente dos grupos armados. No mês passado, o governo haitiano decretou estado de emergência por um mês em alguns distritos da capital e numa região do interior, a fim de "restabelecer a autoridade do Estado" em áreas controladas por quadrilhas.