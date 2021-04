Avanço da esquerda radical no Peru

CB Correio Braziliense

(crédito: Andina/AFP)

O professor de esquerda Pedro Castillo (foto) se aproxima de garantir sua vaga no decisivo segundo turno das eleições presidenciais peruanas, ao liderar com 17,49% dos votos, embora a disputa pela outra vaga ainda esteja em aberto entre três candidatos de direita. A disputa pelo segundo turno em 6 de junho continuava acirrada entre três candidatos: Keiko Fujimori (direita populista), com 13,09% dos votos; o economista de direita Hernando de Soto, com 12,77%; e o ultraconservador Rafael López Aliaga, com 12,46%, segundo a última contagem do Escritório Nacional Eleitoral (ONPE) com 73% da apuração. O presidente que emergir das urnas tomará posse em 28 de julho. “A mudança e a luta estão apenas começando”, disse Castillo, de 51 anos, que saiu do anonimato em 2017 ao liderar milhares de colegas em uma prolongada greve nacional.