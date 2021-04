Sinovac doa 50 mil doses de vacina para Conmebol

CB Correio Braziliense

(crédito: Carl de Souza/AFP - 6/2/21)

A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta terça-feira que recebeu a doação de 50 mil doses da vacina fabricada pela empresa chinesa Sinovac contra covid-19. A entidade pretende usar o imunizante nas principais competições do continente, entre elas, os torneios masculino e feminino da Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa América, de 13 de junho a 10 de julho, na Colômbia e na Argentina.

"Este é um grande passo para derrotar a pandemia, mas de forma alguma significa que estamos baixando a guarda. Vamos manter o nosso trabalho responsável, que nos permitiu concluir os nossos torneios com tranquilidade e sem alterar os formatos", disse o prsidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, em comunicado oficial.

Segunda a Conmebol, o governo do Uruguai foi fundamental para a aproximação com a fábrica chinesa. O dirigente agradeceu ao presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e ao Embaixador do Uruguai na China, Fernando Lugris.

Outro trecho do comunicado diz que "Os detalhes logísticos e operacionais do processo de vacinação serão devidamente informados pela Conmebol, em coordenação com as Associações Membros.