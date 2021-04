Suíça cria menor moeda do mundo com imagem de Einstein mostrando a língua

AF Agência France Press

(crédito: Handout / Swissmint / AFP)

Com a famosa imagem de Albert Einstein mostrando a língua gravada, e com apenas 2,96 mm de diâmetro, é necessária uma lupa para conseguir apreciar o objeto, a menor moeda comemorativa do mundo, anunciou nesta terça-feira a Swissmint, responsável por cunhar as peças na Suíça.

Em ouro puro, com apenas 999 unidades cunhadas, a moeda de 1/4 de franco suíço de valor nominal (0,27 dólar), pesa 0,063 grama.

"Estas dimensões excepcionais permitem a esta moeda de um quarto de franco, emitida em 2020, ser registrada no Livro Guinness dos Recordes como a menor moeda comemorativa do mundo", afirma a Swissmint em um comunicado.

"A famosa foto de Albert Einstein que mostra o físico exibindo a língua foi escolhida para ilustrar um dos lados da moeda, pois o personagem é símbolo de tenacidade e paciência", destaca a instituição, vinculada à Administração Federal de Finanças.

No outro lado da moeda, além do valor nominal, estão a palavra "HELVETIA" e a cruz suíça. A Swissmint desenvolveu uma caixa especial com lupas e uma fonte luminosa para permitir a observação da moeda, cujos exemplares foram vendidos rapidamente.

A Swissmint anunciou ainda outro recorde que entrou no Guinness. A moeda de 10 centavos, "utilizada sem mudanças durante mais de 140 anos", foi considerada a "moeda mais antiga do mundo ainda em circulação".