Entenda o significado das figurinhas do Instagram em homenagem ao Ramadã

OI O Imparcial

(crédito: Reprodução/Instagram )

O Instagram criou novas stikers com o nome ‘Ramadan’, em comemoração ao mês sagrado do calendário islâmico. O Ramadã é o nono mês do calendário do Islã, onde a maioria dos muçulmanos praticam o jejum, que começa da alvorada ao nascer do sol, essa prática é um dos cinco pilares do Islã. Além disso, o ramadã foi a época que o alcorão foi relavado para o profeta Muhammad.

Para fazer essa celebração, o Instagram convidou a artista Hal Al-Abbasi, que nasceu no Bahrein, que criou as figurinhas temáticas tem com o objetivo de fazer com que os usuários participem da homenagem com postagem nos stories.

Na primeira ilustração é perceptível uma mesquita com céu estrelado ao fundo, com uma lua crescente em destaque, representando o calendário lunar. Já na segunda imagem mostra um chá com tâmaras, alimento comum entre os muçulmanos para a quebra do jejum, enquanto a terceira arte coloca em destaque a imagem da lua crescente e a estrelas, considerados os símbolos mais importantes para o islã.

Após usar os adesivos é possível acessar uma área no app, onde permite rever todas as publicações. A novidade está disponível no app da rede de fotos para iPhone (iOS) e Android.

Curiosidades sobre o Ramadã

Muitas pessoas quando viajam para países Árabes ficam impressionados com a cultura do local e todas as suas tradições. Entretanto, ainda existe pessoas que se confundem as tradições da Arábia com tradições Mulçumanas, um exemplo é o Ramdã, que uma tradição da religião Islâmica, que é um dos pilares da religião e onde é momento para aumentar a fé. Ou seja, nada ligado com tradições Árabes, pois mesmo o Islamismo sendo a religião predominante dessa região, ainda sim o local tem suas próprias tradições desvinculadas da religião. Desta forma, iremos falar de algumas curiosidades presentes nessa tradição tão conhecida no Islã e por outras pessoas.

O Ramadã é o nono mês do calendário lunar islâmico



O calendário islâmico, diferentemente do nosso que é gregoriano e contado através da voltas que a terra dar em volta do sol, este é baseado nos meses lunares, que começa a partir do momento que uma tênue lua nova é percebida no céu ocidental depois do pôr do sol. Sendo assim, o mês pode ter 29 ou 30 dias. Existem 12 meses no ano islâmico, e ele pode durar 354 ou 355 dias (lembrando que no calendário civil, ou gregoriano, seguido por nós ocidentais, o ano tem 365 ou 366 dias). Portanto, o ano lunar islâmico, apesar de também ter 12 meses, é 11 dias mais curto, em média, do que o ano civil (gregoriano) –ou seja, se inicia cerca de 11 dias mais cedo. Assim, o Ramadã é uma data móvel e, neste ano, acontece acontece de 13 de abril a 12 de maio.

O Ramadã celebra a primeira revelação do Alcorão a Mohammed



Acredita-se que os primeiros versículos do Alcorão foram revelados ao profeta Mohammed em 610 CE. (CE= Commum Era, período que mede o tempo a partir do ano primeiro no calendário gregoriano. É um termo alternativo para Anno Domini, latim para “no ano do (Nosso) Senhor”, também traduzido como a Era Cristã).

O Ramadã é parte dos 5 pilares do Islã



Os cinco Pilares do Islã são o suporte da vida islâmica. Eles são compostos por:

Shahada: Fé na unicidade de Allah e Maomé como seu último profeta;



Salah: Rezar cinco vezes ao dia voltado em direção a Meca. Os muçulmanos devem praticar ablução (se lavar) antes das orações;



Zakat: Caridade para com os pobres e necessitados;



Saum: O jejum durante o mês do Ramadã;



Haj: A peregrinação a Meca que cada muçulmano deve fazer, pelo menos uma vez em sua vida, se for capaz.

O que ocorre no Ramadã?



No período do Ramadã os praticantes da religião deverão abster-se de comida, bebida e outros prazeres do amanhecer ao anoitecer. A remoção desses confortos da rotina diária tem o objetivo de colocar foco sobre a oração, a espiritualidade e a caridade, além de purificar o corpo e a mente. No final do dia, muçulmanos e não muçulmanos se reúnem para o “Iftar”.

O que é Iftar?



Iftar são as grandes refeições pós-jejum que podem começar quando o sol se põe no horizonte e pode durar até as primeiras horas da manhã, antes do nascer do sol. Geralmente, é celebrada com a família e amigos em uma grande e farta mesa cheia de gostosuras.