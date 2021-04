Policial que matou jovem negro perto de Minneapolis será indiciada por homicídio culposo

AF Agência France Press

(crédito: KEREM YUCEL / AFP)

A policial que matou um jovem negro perto de Minneapolis será acusada de homicídio culposo, informou nesta quarta-feira (14) o promotor responsável pelo caso a vários meios de comunicação.

Pete Orput deve anunciar publicamente sua decisão a respeito de Kim Potter, de 48 anos, que matou Daunte Wright, de 20 anos, no Brooklyn Center, no domingo, alegando ter confundido seu taser com sua arma de serviço.

O drama, que aconteceu durante o julgamento pelo assassinato do afro-americano George Floyd, foi seguido por três noites de protestos.