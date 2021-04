Bélgica pede abordagem coordenada da UE sobre suspensão de voos com o Brasil

AF Agência France Press

A Bélgica solicitou, nesta quarta-feira (14), uma "abordagem coordenada" em nível europeu sobre a suspensão do tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, onde a situação sanitária é considerada preocupante.

Na terça, a França suspendeu todas as ligações aéreas com o Brasil até 19 de abril. O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, disse nesta quarta que seu governo realiza consultas, em particular com os governos holandês e alemão, para se alinhar com a posição francesa.

A Bélgica não tem voos diretos com o Brasil, mas todos os países europeus devem ter a mesma abordagem, argumentou o ministro dos Transportes da Bélgica, Georges Gilkinet.

"Estamos tentando convencer os países europeus a terem uma abordagem comum e coordenada, começando com nossos países vizinhos", disse Gilkinet à AFP.

Na terça-feira, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou a decisão de seu governo de "suspender todos os voos entre Brasil e França". A suspensão está prevista até 19 de abril, de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União.

A situação da saúde no Brasil vem piorando continuamente desde fevereiro devido, em parte, ao aparecimento de uma variante local do vírus, ainda minoritária na França e na Bélgica, mas que já preocupa.

Mais contagiosa e grave, essa variante que surgiu em dezembro na região de Manaus e é conhecida como "P1" é particularmente preocupante devido à sua resistência às vacinas contra a covid-19.

No final de janeiro, Portugal, que tem conexões diretas, suspendeu os voos com o Brasil, assim como com o Reino Unido, por temores relacionados ao surgimento de variantes mais contagiosas nesses dois países.