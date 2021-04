Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

Soneto da constatação

Somos todos estrelas reluzindo

como pontos de luz no firmamento.

Somos todos estrelas se extinguindo

como as almas levadas pelo vento.

Somos apenas chuva passageira

que escorre das calçadas para o esgoto,

no ritmo desta vida tão ligeira

que sempre acabará no mesmo porto.

Sob o signo de velhas divindades

somos meros fantoches do destino,

vivendo como sombras nas cidades.

Herdeiros do profano e do divino,

Sepultamos as últimas vaidades

Sob as ruínas dos sonhos de menino.

Fernando Freire