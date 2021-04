Chefe da diplomacia dos Estados Unidos visita o Afeganistão

AF Agência France-Presse

(crédito: -)

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta quinta-feira (15/4) ao Afeganistão para uma visita surpresa, durante a qual apresentará o plano do governo Joe Biden de retirada de todas as tropas do país até 11 de setembro, quando os atentados de 2001 completam 20 anos.

Blinken deve se reunir com o presidente afegão, Ashraf Ghani, e com os comandantes americanos no Afeganistão para debater o anúncio do presidente Joe Biden, feito na quarta-feira, de que chegou o momento de "acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos", que começou pouco depois dos atentados de 11 de setembro de 2001.

A saída americana acontecerá vários meses depois da data limite de 1º de maio estabelecida pelo acordo do ex-presidente Donald Trump com os talibãs em fevereiro de 2020.

Ao mesmo tempo, as negociações entre Cabul e os insurgentes continuam paralisadas e não há indícios de redução da violência.

Muitos analistas acreditam que a retirada pode levar o país a uma nova guerra civil ou permitir o retorno ao poder dos talibãs, que foram derrubados no fim 2001.

A retirada dos 2.500 soldados americanos que permanecem no país começará no dia 1 de maio, ao lado da saída dos soldados da Otan. A missão 'Resolute Support' (Apoio Resoluto) da Aliança Atlântica tem 9.600 soldados de 36 países.