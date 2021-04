Família real britânica

Membros da família real britânica não usarão uniformes militares no funeral de Philip O duque de Edimburgo, falecido na sexta-feira da semana passada, será enterrado no sábado no castelo de Windsor, 50 km ao oeste de Londres, e devido à pandemia apenas 30 pessoas comparecerão ao funeral, em sua maioria parentes próximos