Após mãe morrer com covid, cinco meninas são adotadas pelos tios nos EUA

JM Jonatas Martins*

(crédito: Família Jacobo, KCAL / KCBS via CNN)

Nos Estados Unidos, um tio adotou cinco sobrinhas que ficaram órfãs durante a pandemia. Para evitar que as meninas fossem para um orfanato, Fidencio Jacobo e Crystal decidiram acolher as crianças em sua pequena casa em Moreno Valley, Califórnia.

Jasmine Trujillo era mãe solteira e a responsável pelas crianças. A mulher de 33 anos morreu no início de janeiro deste ano por complicações causadas pelo coronavírus. Caso o irmão não ficasse com as sobrinhas, elas poderiam ser separadas em lares adotivos diferentes.

Em entrevista para a rede norte-americana NBC, o tio contou que nunca esperava por isso e que ninguém deveria passar por situações parecidas.

Fidencio é encanador e Crystal estudava enfermagem, mas interrompeu as aulas para cuidar das meninas. O casal já possuía um filho de 4 anos. Para suprir as necessidades que passavam, a família contou com a ajuda de outras pessoas.

Eles criaram uma campanha virtual de doações na plataforma GoFundMe e arrecadaram mais de 60 mil dólares. O dinheiro também foi utilizado para as despesas do funeral de Jasmine Trujillo. As doações já foram encerradas.





*Estagiário sob supervisão de Lorena Pacheco