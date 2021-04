França estabelece quarentena obrigatória para viajantes do Brasil

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Tobias SCHWARZ)

A França estabelecerá uma quarentena obrigatória de 10 dias para viajantes que chegarem do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul, devido à crescente preocupação com as variantes da covid-19, anunciou neste sábado (17/4) o gabinete do primeiro-ministro francês.



As autoridades francesas, que já anunciaram na terça-feira a suspensão das conexões aéreas com o Brasil a fim de evitar a variante descoberta no país, manterão os voos com Argentina, Chile e África do Sul, mas seus tripulantes serão obrigados a fazer uma quarentena de 10 dias e, para que a medida seja respeitada, serão também endurecidas as multas.

Variantes

Novas variantes do novo coronavírus estão se espalhando rapidamente em várias regiões da França principalmente após fevereiro, fazendo com que as autoridades locais ordenem regras mais rígidas de uso de máscaras e um toque de recolher ao redor da costa do Canal da Mancha, levantando uma crescente demanda por um novo "lockdown" no leste do país.



Embora a França tenha fechado suas fronteiras com o Reino Unido em dezembro, a variante do vírus identificada pela primeira vez em Kent, na Inglaterra, é agora responsável pela maioria dos casos recentes de contaminação pelo vírus em torno da cidade portuária francesa de Dunkirk, de acordo com um comunicado da agência regional de saúde.

*Com informações da Agência Estado