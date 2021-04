Acidente de helicóptero mata cinco militares no Peru

AF Agência France-Presse

(crédito: Joint Command of the Armed Forces of Peru (CCFFAA) / AFP)

Pelo menos cinco militares morreram e dois desapareceram neste sábado (17/4) no acidente com um helicóptero do Exército do Peru que realizava uma operação antidrogas na região de Cusco, no sudeste do país, informou o comando militar.

“O helicóptero com registro EP-685 tripulado por 12 membros das Forças Armadas sofreu um defeito mecânico, caindo nas águas do rio Vilcanota. Como consequência do acidente, temos cinco militares falecidos”, disse em comunicado o Comando Conjunto das Forças Armadas, que também afirmou que outros cinco soldados ficaram levemente feridos.

O acidente aéreo ocorreu pela manhã "durante a execução de uma operação de reconhecimento contra o tráfico ilícito de drogas". Brigadas do Exército e da Marinha agora buscam dois soldados desaparecidos nas poderosas correntes do rio Vilcanota.

A área do acidente faz parte do vale "cocaleiro" formado pelos rios Apurímac, Ene e Mantaro, conhecido pela sigla VRAEM. Esse vale está sob vigilância militar desde 2006, quando o governo peruano indicou que havia remanescentes do Sendero Luminoso, considerado um grupo "terrorista" no Peru, que operavam em parceria com gangues do narcotráfico.

Segundo a ONU, o Peru é, junto com a Colômbia e a Bolívia, um dos maiores produtores mundiais de folha de coca, a matéria-prima da cocaína.