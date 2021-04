Dois ataques a tiros deixam ao menos seis pessoas mortas nos Estados Unidos

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter)

Este domingo (18/4) foi marcado por duas tragédias nos Estados Unidos. Os estados do Wisconsin e do Texas registraram tiroteios públicos em que, ao menos, três morreram em cada local. As mortes por arma de fogo crescem a lista de tiroteios que o país enfrenta na última semana.



As mortes no Wisconsin ocorreram no Condado de Kenosha, dentro de um bar chamado The Somers House. Segundo o xerife da região, David G. Beth, ao canal norte-americano CNN, um homem havia sido retirado do local, porém retornou por volta da 1h da madrugada e efetuou os disparos.

O segundo tiroteio ocorreu por volta das 12h deste domingo na área comercial de Austin, capital do Texas. Segundo o Departamento de Serviços Médicos de Emergência do Condado de Austin-Travis, pelas redes sociais, três adultos morreram no local. De acordo com o canal NBC, o tiroteio pode estar ligado a uma briga doméstica. Ainda não existem informações claras sobre as prisões dos suspeitos.

Onda de ataques

As tragédias deste domingo se somam a uma verdadeira onda de ataques que os Estados Unidos sofrem. Na última quinta-feira (15/4), oito pessoas foram mortas em uma agência do FedEX, em Indiana. Já na segunda-feira (12/4), uma pessoa morreu após um homem abrir fogo em uma escola no estado do Tennessee.