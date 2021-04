Boris Johnson cancela viagem oficial à Índia devido à pandemia

AF Agência France Presse

(crédito: HANNAH MCKAY)

A viagem oficial que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deveria fazer à Índia no fim de abril, sua primeira grande visita bilateral ao exterior, foi cancelada devido ao agravamento da pandemia neste país, informou Downing Street.

"Em vista da atual situação do coronavírus, o primeiro-ministro Boris Johnson não poderá visitar a Índia na próxima semana", anuncia um comunicado.

Ele conversará com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi "no fim do mês" para tratar da "ambiciosa" associação comercial que os dois países desejam adotar, completa a nota.

Os dois esperam organizar uma reunião presencial no fim do ano, indicou o governo britânico.

A visita de Johnson deveria começar em 26 de abril.