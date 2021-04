Covid: Por que infecções pelo coronavírus explodiram na Índia

Soutik Biswas - Correspondente da BBC na Índia

Reuters Os hospitais estão lotados de pacientes, às vezes com dois por leito

No início de março, o ministro da saúde da Índia, Harsh Vardhan, declarou que o país estava na "fase final" da pandemia de covid-19.

Vardhan também elogiou a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi como um "exemplo para o mundo na cooperação internacional". Em janeiro, a Índia começou a enviar doses para países estrangeiros como parte de sua muito alardeada "diplomacia de vacinas".

O otimismo desenfreado de Vardhan foi baseado em uma queda acentuada nas notificações de infecções.

Desde um pico de mais de 93 mil casos por dia, em média, em setembro, as infecções diminuíram constantemente. Em meados de fevereiro, a Índia contava em média 11 mil casos por dia. A média móvel de sete dias de mortes diárias pela doença caiu para menos de 100.

A euforia de vencer o vírus vinha crescendo desde o final do ano passado. Políticos, legisladores e parte da imprensa acreditavam que a Índia estava realmente fora de perigo.

Em dezembro, funcionários do banco central anunciaram que a Índia estava "derrubando a curva de infecção da covid". Havia evidências, eles disseram, em termos poéticos, de que a economia estava "surgindo em meio às sombras cada vez mais longas do inverno em direção a um lugar ao sol". Modi foi chamado de "guru da vacina".

No final de fevereiro, as autoridades eleitorais da Índia anunciaram eleições importantes em cinco estados, onde 186 milhões de pessoas poderiam votar para cargos em 824 assentos. A partir de 27 de março, as pesquisas eleitorais se estenderiam por mais de um mês e, no caso do estado de Bengala Ocidental, seriam realizadas em oito fases. A campanha começou a todo vapor, sem protocolos de segurança e distanciamento social.

Em meados de março, as autoridades do críquete, esporte popular na Índia, permitiu que mais de 130 mil torcedores, a maioria sem máscara, assistissem a duas partidas entre a Índia e a Inglaterra no estádio Narendra Modi, em Gujarat.

Em menos de um mês, as coisas começaram a se complicar. A Índia mergulhou nas garras de uma segunda onda devastadora do vírus e as cidades passaram a enfrentar novos lockdowns.

Em meados de abril, o país passou a ter uma média de mais de 100 mil novos casos por dia. No domingo (18/4), registrou mais de 270 mil casos e mais de 1.600 mortes. Se nada for feito, a Índia poderá registrar mais de 2.300 mortes todos os dias na primeira semana de junho, de acordo com um relatório da força-tarefa da Índia para a covid-19 da revista Lancet.

Lockdown e bloqueio de exportações de vacinas

A Índia agora enfrenta uma emergência de saúde pública. A capital, Nova Délhi, acaba de impor um lockdown de uma semana depois de um aumento recorde de casos que sobrecarregou o sistema de saúde da cidade.

Os feeds das redes sociais estão cheios de vídeos de funerais de mortes por covid-19 em cemitérios lotados, parentes chorando os mortos fora de hospitais, longas filas de ambulâncias carregando pacientes ofegantes, necrotérios transbordando de mortos, além de pacientes, às vezes dois por leito, em corredores e saguões de hospitais.

Há pedidos frenéticos de ajuda para leitos, remédios, oxigênio e exames. Os medicamentos estão sendo vendidos no mercado negro e os resultados dos testes estão demorando dias. "Por três horas, eles não me disseram que meu filho estava morto", disse uma mãe atordoada em um vídeo, sentada do lado de fora de uma UTI.

EPA Parentes fazendo funerais de vítimas da covid-19 na cidade de Bhopal, no centro da Índia

Até mesmo o gigantesco esforço de vacinação da Índia agora está sofrendo. No início, a campanha sofreu com uma controvérsia sobre a eficácia de uma vacina local. Agora, mesmo com o país acelerando a campanha e administrando mais de 100 milhões de doses até a semana passada, há escassez de vacinas.

O Serum Institute of India, maior fabricante de vacinas do país - e do mundo - disse que não seria capaz de aumentar o fornecimento antes de junho porque não tinha recursos financeiros suficientes para expandir sua capacidade.

Assim, a Índia suspendeu temporariamente todas as exportações da vacina da Oxford com AstraZeneca, uma vez que as doses eram necessárias com urgência dentro do país. Também permitiu a importação de vacinas estrangeiras. Até o oxigênio seria possivelmente importado agora para atender ao aumento da demanda.

Enquanto isso, quase em um universo paralelo, longe da morte e do desespero, o torneio de críquete mais rico do mundo era disputado a portas fechadas todas as noites, dezenas de milhares de pessoas seguiam seus líderes em comícios eleitorais e outras participavam do festival hindu de Kumbh Mela. "É além do surreal o que está acontecendo", disse à Shiv Visvanathan, um professor de sociologia.

Especialistas acreditam que o governo parece ter deixado cair completamente a peteca em relação à segunda onda de infecções que estava prestes a atingir a Índia.

Em meados de fevereiro, Tabassum Barnagarwala, jornalista do jornal Indian Express, sinalizou um aumento de sete vezes em novos casos em partes de Maharashtra, o segundo Estado mais populoso da Índia. Também informou que, para verificar o aparecimento de variantes, amostras das infecções haviam sido enviadas para sequenciamento do genoma.

No final do mês, a BBC relatou o aumento, questionando se a Índia estava enfrentando uma nova onda de covid-19. "Nós realmente não sabemos qual é a causa do aumento. O que é preocupante é que famílias inteiras estão sendo infectadas. Esta é uma tendência completamente nova", respondeu na época o médico Shyamsunder Nikam, cirurgião civil de um distrito afetado em Maharashtra.

Os especialistas agora dizem que exaltar a proeza da Índia em "vencer" a epidemia e declarar a vitória sobre o vírus acabou sendo cruelmente prematuro. "Como é típico na Índia, a arrogância oficial, o hiper-nacionalismo, o populismo e uma ampla dose de incompetência burocrática se combinaram para criar uma crise", disse Mihir Sharma, colunista da Bloomberg.

Reuters Um guarda segura um aviso para informar às pessoas sobre a escassez de suprimentos de vacina contra o coronavírus

O que provocou a nova onda de covid?

A segunda onda da Índia foi alimentada por pessoas que baixaram a guarda, compareceram a casamentos e reuniões sociais e por mensagens mistas do governo, permitindo comícios políticos e encontros religiosos.

Com o declínio das infecções, menos pessoas estavam tomando as vacinas, desacelerando a campanha de vacinação, que tinha como objetivo inocular 250 milhões de pessoas até o final de julho. Em meados de fevereiro, Bhramar Mukherjee, bioestatístico da Universidade de Michigan, tuitou que a Índia precisava "acelerar a campanha de vacinação enquanto o número de casos é baixo". Não se aproveitou essa oportunidade.

"Houve uma sensação de triunfalismo", disse P Srinath Reddy, presidente da Fundação de Saúde Pública da Índia. "Alguns sentiram que havíamos alcançado a imunidade coletiva. Todos queriam voltar ao trabalho. Essa narrativa caiu em muitos ouvidos receptivos e as poucas vozes de cautela não foram atendidas", disse ele.

A segunda onda pode ter sido inevitável, mas a Índia poderia ter "adiado ou atrasado e diminuído seu impacto", disse Gautam Menon, professor de física e biologia. Como muitos outros países, a Índia deveria ter iniciado uma vigilância genômica cuidadosa em janeiro para detectar variantes, observou Menon.

Algumas dessas variantes podem estar impulsionando o aumento. "Soubemos de novas variantes em fevereiro a partir de relatórios de Maharashtra. Isso foi inicialmente negado pelas autoridades", acrescentou. "Este foi um ponto de virada significativo."

Quais são as lições desta crise de saúde pública?

Por um lado, a Índia deve aprender a não declarar vitória sobre o vírus prematuramente e deve colocar um ponto final no triunfalismo.

As pessoas também devem aprender a se adaptar a lockdowns locais curtos no caso de futuros picos de infecção inevitáveis. A maioria dos epidemiologistas prevê mais ondas, visto que a Índia está evidentemente longe de alcançar a imunidade coletiva e sua taxa de vacinação permanece baixa.

"Não podemos congelar a vida humana", disse o professor Reddy. "Se não podemos nos distanciar fisicamente nas cidades populosas, podemos pelo menos garantir que todos usem uma máscara adequada. E de maneira adequada. Não é pedir muito."

