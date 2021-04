Empresa é criticada por criar luvas rosa para descarte "discreto" de absorventes

Criada por Andre Ritterswuerden e Eugen Raimkulow, a Pinky Gloves é uma empresa alemã que produz uma luva rosa que tem como objetivo o descarte "discreto" de absorventes de menstruação. A ideia recebeu inúmeras críticas nas redes sociais após ser apresentada em um programa de televisão para obter investimento. O negócio chegou a receber o apoio do empresário Ralf Dümmel, que decidiu investir 30 mil euros no produto depois de assistir a apresentação do negócio.

Porém, após ser questionada publicamente, a empresa decidiu retirar as luvas de plástico do mercado e interromper todas as atividades de compras e vendas.

O produto foi considerado desnecessário, prejudicial ao meio ambiente e até sexista, pois ajudava na estigmatização das pessoas que menstruam e reforçam estereótipos sobre a menstruação. Além disso, muitos criticavam o fato do produto ser desenvolvido por homens.

No Twitter, a autora e ginecologista Jennifer Gunter comentou: "Então, esses caras criaram luvas cor-de-rosa para que os absorventes internos possam ser descartados de maneira adequada e discreta". Ela acrescentou em outra postagem que “todos os dias há outro produto inútil para a vagina”.



Every day there is another useless product for the vagina. Every. Damn. Day.

O aplicativo Clue, que ajuda a rastrear e determinar os períodos menstruais, afirmou que não há nada anti-higiênico no sangue menstrual. No Instagram, a escritora Franka Frei pediu o fim da estigmatização da menstruação e a mudança de mentalidade sobre o caso.

Pinky Gloves (@pinky_gloves on Insta) is a German start-up ran by men who think menstrual blood is unclean and that gloves are necessary when changing tampons or pads.



Where do we even begin? There is nothing unhygienic about period blood. This is period shaming. pic.twitter.com/Cu8LdeH7qT