Presidente do Chade morre após ser ferido na frente de batalha

AF Agência France-Presse

(crédito: MARCO LONGARI)

O presidente do Chade, Idriss Déby Itno, que estava no poder há 30 anos, morreu nesta terça-feira (20/4) em consequência dos ferimentos que sofreu durante uma operação militar contra os rebeldes no norte do país no fim de semana, anunciou o porta-voz do Exército.

"O presidente da República, chefe de Estado e comandante das Forças Armadas, Idriss Déby Itno, acaba de dar o último suspiro, defendendo a integridade territorial no campo de batalha. Com grande amargura anunciamos ao povo chadiano sua morte, em 20 de abril de 2021", afirmou o general Azem Bermandoa Agouna ao ler um comunicado na televisão pública.

Deby, de 68 anos, militar de carreira, chegou ao poder em 1990, após um golpe de Estado e acabara de ser reeleito para um novo mandato de seis anos, com quase 80% dos votos, segundo os resultados parciais publicados na segunda-feira (19/4) à noite.

Um de seus filhos, Mahamat Idriss Déby Itno, de 37 anos é comandante da guarda presidencial e vai comandar o conselho militar responsável por substituir o presidente, segundo o Exército.

"Um conselho militar foi instaurado, comandado por seu filho, o general Mahamat Idriss Déby Itno", declarou o porta-voz militar.

Ministros e oficiais de alta patente haviam informado que o chefe de Estado compareceu no sábado (17/4) e domingo (18/4) à frente de batalha, onde o Exército enfrentava os rebeldes, que iniciaram uma ofensiva a partir de sua retaguarda na Líbia no dia das eleições, em 11 de abril.

Mais de 300 rebeldes mortos



Os rebeldes anunciaram na segunda-feira (19/4) em um comunicado que Déby havia sido ferido, mas a informação não tinha sido confirmada oficialmente.

Na segunda- feira (19/4), o Exército do Chade afirmou que matou mais de 300 rebeldes, envolvidos em uma incursão no norte, e que cinco militares faleceram em combate. O governo afirmou que a situação estava sob controle. No mesmo dia foram mobilizados tanques nas principais avenidas da capital, N'Djamena, o que provocou cenas de pânico em alguns bairros. Horas depois os veículos foram retirados.

O grupo rebelde Frente pela Alternância e a Concórdia no Chade (FACT) anunciou no domingo (18/4) em um comunicado que "liberou a região de Kanem", norte do país, cenário dos combates de sábado.

Também afirmaram que 36 soldados ficaram feridos e que 150 rebeldes foram capturados, "incluindo três comandantes".

Déby, recentemente promovido a marechal, concentrou a campanha eleitoral na "paz e segurança" no país, alegando que seu governo melhorou a situação.

Mas o Chade integra uma região conturbada. Entre a Líbia, Sudão e República Centro-Africana, entre outros, é um ator de peso na guerra contra os extremistas do Sahel, para a qual contribui com tropas e armamento.

Em fevereiro de 2019, rebeldes chadianos que entraram no país a partir da Líbia com a intenção de derrubar Déby, foram contidos por tropas francesas. Em fevereiro de 2008, um ataque rebelde chegou às portas do palácio presidencial, mas foi impedido na última hora.