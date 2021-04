Vários estudantes são sequestrados após ataque em universidade da Nigéria

AF Agência France-Presse

Vários estudantes foram sequestrados na terça-feira (20/4) por homens armados que atacaram uma universidade no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (21/4).

"Houve um ataque às 20h15 de terça-feira", disse à AFP Mohammed Jalige, porta-voz da polícia local. "Os bandidos invadiram a escola, estudantes foram sequestrados mas não sabemos quantos", disse.

Samuel Aruwan, ministro local do Interior, confirmou o ataque.

Há vários meses, grupos armados atuam nesta região da Nigéria e realizam sequestros em massa de jovens em centros de ensino. Desde dezembro, mais de 700 crianças e adolescentes foram sequestrados.

No início de março, um grupo armado atacou uma escola em Kaduna e sequestrou 49 alunos, dos quais apenas 10 foram libertados.

Os pais denunciaram a inação das autoridades, as quais não querem negociar com os sequestradores, que publicaram vídeos muito duros em que as vítimas são agredidas e imploram pelo pagamento de um resgate.