Voo tripulado da SpaceX à ISS é adiado por condições meteorológicas

Esta foto da NASA mostra um foguete SpaceX Falcon 9 com a nave Crew Dragon da empresa a bordo vista na plataforma de lançamento no Complexo de Lançamento 39A enquanto os preparativos continuam para a missão Crew-2, em 20 de abril de 2021, no Espaço Kennedy da NASA Center na Flórida. - (crédito: Joel KOWSKY / NASA / AFP)