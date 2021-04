No aniversário, Elizabeth II agradece apoio dos súditos

CB Correio Braziliense

No dia em que completou 95 anos, a rainha Elizabeth II divulgou, ontem, uma mensagem de agradecimento às manifestações de apoio enviadas a ela após a morte do marido, o príncipe Philip, com quem foi casada por mais de sete décadas. A monarca se declarou “profundamente emocionada” com a solidariedade dos súditos.

“Embora como família estejamos em um período de grande tristeza, tem sido um conforto para todos nós ver e ouvir as homenagens prestadas ao meu marido, tanto no Reino Unido como na Commonwealth e em todo o mundo”, destacou Elizabeth II, em um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham. “Nós estamos profundamente emocionados e continuamos a ser lembrados de que Philip teve um impacto extraordinário em muitas pessoas ao longo de sua vida”, acrescentou.

Por conta do período de luto, e também em razão do distanciamento imposto pela pandemia da covid-19, não houve comemorações públicas. Habitualmente, o aniversário da monarca é marcado por salvas de tiros e pela apresentação de um novo retrato. Como em 2020, também foi cancelado o grande desfile militar organizado para celebrar a monarca em junho.

Estava previsto que a monarca receberia somente a visita de alguns familiares. “A rainha quer aproveitar o bom tempo para se reunir com os membros da família e passear com seus dois novos cães corgi, Fergus e Muick”, disse uma fonte do palácio ao Daily Mirror. “Ela tem muita vontade de encontrar a família, que tem sido um grande consolo”, destacou o jornal.

O premiê Boris Johnson enviou uma mensagem de felicitações. “Sempre senti grande admiração por Sua Majestade e por seu serviço a este país e e à Commonwealth. Estou orgulhoso de ser seu primeiro-ministro”, tuitou o líder conservador.

A morte de Philip, com quem Elizabeth II foi casada por 73 anos, deixou um “enorme vazio” na vida da soberana, segundo um de seus filhos, o príncipe Andrew. O duque de Edimburgo, descrito pela rainha como sua “força e apoio”, faleceu a dois meses de completar 100 anos.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o casal se isolou em Windsor, um castelo quase milenar que fica 50km ao oeste de Londres.

Na capela do castelo, a rainha protagonizou uma imagem impactante durante a cerimônia fúnebre de Philip, limitada a 30 convidados íntimos devido às restrições contra a covid-19. As medidas obrigaram a monarca, vestida de luto, a sentar-se sozinha.

Os demais integrantes da família real, incluindo seu neto o príncipe Harry, que viajou da Califórnia para se despedir do avô, ocuparam assentos distanciados nos bancos do lado oposto grande capela gótica de São Jorge.

De acordo com os jornais The Sun e Daily Mail, Harry, que fez sua primeira aparição pública ao lado da realeza desde que ele e Meghan Markle decidiram abandonar a monarquia, retornou a Los Angeles na terça-feira, um dia antes do aniversário da avó. Grávida de uma menina, a duquesa de Sussex não acompanhou o marido na viagem.

No funeral, todos os olhares foram voltados para Harry e o irmão, William, segundo na linha de sucessão ao trono. Tanta atenção se justificava pelo mal-estar provocado pelas declarações de Harry e Meghan à apresentadora Oprah Winfrey, em entrevista veiculada no mês passado. No programa, ficou evidente o estrecimento das relações entre os dois.

No cortejo fúnebre, Harry e William caminharam atrás do caixão do avô, separados por seu primo Peter Phillips. Após o enterro, os filhos do príncipe Charles e da princesa Diana saíram da capela conversando ao lado da esposa de William, Kate, em um aparente momento amistoso.

De acordo com a imprensa britânica, Harry passou várias horas com William e o pai, herdeiro do trono, o que alimentou as especulações sobre uma possível reconciliação.

