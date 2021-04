Novo estado de emergência no Japão por covid a 3 meses dos Jogos Olímpicos

AF Agência France-Prese

O governo japonês declarou nesta sexta-feira (23) um novo estado de emergência em Tóquio e em outras três regiões devido a um aumento dos casos de coronavírus, quando faltam apenas três meses para os Jogos Olímpicos.

"Hoje decidimos declarar um estado de emergência nos departamentos de Tóquio, Kioto, Osaka e Hyogo", anunciou o primeiro-ministro Yoshihide Suga, mencionando o aumento de contágios devido às novas variantes do vírus.

Ao contrário do último estado de emergência, que exigia apenas que os estabelecimentos reduzissem seus horários de abertura, desta vez devem fechar os comércios que vendem álcool, lojas de departamento e alguns shopping centers.

"Temos uma forte sensação de crise", declarou anteriormente o ministro japonês encarregado do combate à pandemia, Yasutoshi Nishimura.

"A menos que adotemos medidas mais fortes do que as adotadas até agora, não vamos conter as variantes que têm um grande poder de infecção", alertou.

O estado de emergência entrará em vigor no domingo e vai durar pelo menos até o dia 11 de maio.

Embora as medidas de agora sejam mais rígidas do que as anteriores, essas disposições continuam muito mais leves do que as ordenadas em outros países no último ano.

De acordo com a imprensa local, essas medidas poderiam ser acompanhadas pela suspensão de algumas conexões ferroviárias e de algumas linhas de ônibus com o objetivo de limitar a mobilidade, já que vão coincidir com o feriado da "Golden Week" - no qual muitos japoneses aproveitam para viajar.

As autoridades dos departamentos afetados também poderiam proibir a presença de público nos eventos esportivos, mas os responsáveis destacaram que essas medidas de emergência não vão impactar a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio.