CB Correio Braziliense

» NOVA ZELÂNDIA

Covid-19 põe fim a bolha de viagens

A Nova Zelândia suspendeu a sua bolha de viagens com a Austrália, afirmou o governo em Wellington, após um surto de covid-19 no país vizinho. “Conforme estabelecido em nossos protocolos de bolha Trans-Tasman, as viagens entre a Nova Zelândia e a Austrália Ocidental foram interrompidas, enquanto se aguarda novos conselhos do governo estadual”, disse um comunicado no site do governo da Nova Zelândia. A decisão foi tomada depois que a Austrália Ocidental anunciou um confinamento de três dias nas regiões de Perth e Peel, a partir da meia-noite de sexta para sábado, devido a um teste de viajante positivo para o coronavírus. A mídia local noticiou que um homem na casa dos 50 anos voou de Perth para Melbourne na quarta-feira e testou positivo para o coronavírus. A Nova Zelândia e a Austrália lançaram seus corredores de viagens sem quarentena em 18 de abril.



» RÚSSIA

Navalny desiste dagreve de fome

O opositor russo preso Alexei Navalny anunciou o fim da greve de fome iniciada há 24 dias para denunciar suas condições de detenção, o que causou preocupações sobre o agravamento de seu estado de saúde. “Não retiro meu pedido de ver o médico, que é necessário, perdi a sensibilidade de partes de minhas mãos e de minhas pernas (...). Dada esta evolução, começo a encerrar minha greve de fome”, escreveu ele, em mensagem publicada no Instagram. Navalny parou de comer em 31 de março em protesto por suas condições de prisão — ele acusa a administração penitenciária de rejeitar o pedido de visita de um médico, apesar de sofrer uma dupla hérnia de disco, segundo seus advogados.