Presidente do México e Kamala Harris marcam reunião sobre imigração

AE Agência Estado

(crédito: DESIREE MARTIN / AFP)

O governo mexicano anunciou neste sábado que o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, deve conversar com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, sobre imigração em uma videoconferência marcada para o dia 7 de maio. A discussão ocorre em meio a um aumento no número de imigrantes menores de idade na fronteira sul dos EUA.

De acordo com um diplomata do México, o principal assunto do encontro deve ser o programa "Planting Life", que visa pagar os agricultores para plantarem 1 bilhão de árvores frutíferas e madeireiras no país. Isso porque López Obrador vem tentando que os EUA ajudem a financiar a expansão desse projeto na América Central, para Honduras e Guatemala, como forma de conter a migração de pessoas. Segundo o presidente mexicano, o programa pode ajudar a evitar que agricultores deixem suas terras a caminho dos Estados Unidos.

O secretário de Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, publicou em sua conta do Twitter que outro tema a ser tratado na conferência é a cooperação na pandemia, na expectativa de que os EUA enviem mais vacinas contra o coronavírus ao país vizinho.

Já o escritório da americana afirmou em comunicado que a reunião se concentrará nos "objetivos comuns de prosperidade, boa governança e abordagem das raízes da migração".