Tripulação do submarino não sobreviveu, diz Marinha

CB Correio Braziliense



Depois da descoberta de destroços na costa de Bali, autoridades indonésias confirmaram que o submarino desaparecido desde quarta-feira afundou e que as 53 pessoas a bordo não sobreviveram. Objetos de dentro do aparelho encontrados no mar, além de uma macha de óleo, sugerem a ocorrência de “danos irreparáveis”.

“Não poderiam ter saído do submarino sem uma pressão externa ou sem danos em seu sistema de lança-torpedos”, explicou Yudo Margono, porta-voz da Marinha. O anúncio foi feito na manhã de ontem, justamente quando acabou o prazo, estipulado pela Marinha, da reserva de oxigênio que garantiria a sobrevivência da tripulação.

Margono descartou que tenha ocorrido uma explosão. Segundo ele, o mais provável é que o submarino tenha se rompido devido à pressão da água em profundidade superior a seu limite de resistência, de 400 a 500 metros.

Instrumentos de busca identificaram o submarino a 850 metros. Cerca de 20 embarcações foram mobilizadas para localizar o KRI Nanggala 402.

A Marinha garante que o submarino, fabricado na Alemanha e entregue à Indonésia em 1981, estava em boas condições de serviço. O KRI Nanggala 402 solicitou autorização para submergir na quarta-feira pela manhã, em uma operação de manobras militares, e desapareceu.