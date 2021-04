Indonésia anuncia que encontrou submarino desaparecido e que 53 tripulantes estão mortos

AF Agência France Presse

(crédito: SONNY TUMBELAKA / AFP)

Bali, Indonésia -A Marinha indonésia anunciou neste domingo (25) que encontrou o submarino que naufragou na costa de Bali, confirmando a morte dos 53 membros da sua tripulação.

O submarino, que havia desaparecido na última quarta-feira, foi encontrado seccionado em três partes no fundo do mar, segundo o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono.

Por sua vez, o comandante das Forças Armadas da Indonésia, Hadi Tjahjanto, confirmou aos jornalistas que "todos os 53 tripulantes morreram".