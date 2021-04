UE processa AstraZeneca por atrasos na entrega da vacina contra coronavírus

AE Agência Estado

(crédito: AFP / MICHAEL DANTAS)

A União Europeia (UE) anunciou a abertura de ação judicial contra a AstraZeneca, em meio a sucessivos atrasos da farmacêutica na entrega de vacinas contra o coronavírus. A informação foi revelada nesta segunda-feira pela comissária do bloco para saúde e alimentos, Stella Kyriakides, em publicação no Twitter.

"Nossa prioridade é garantir que as entregas das vacinas contra a covid-19 aconteçam para proteger a saúde da UE. Por isso a Comissão Europeia decidiu, junto aos Estados membros, iniciar procedimentos legais contra a AstrAzeneca", escreveu, no Twitter.

A UE alega que a empresa britânica violou os termos de contratos firmados no ano passado, que previam a compra de mais de 300 milhões de doses do imunizantes, com mais de 100 milhões entregues no primeiro trimestre. A companhia, contudo, só enviou cerca de 30 milhões no período, na esteira de gargalos na esteira produtiva.