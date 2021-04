Após quase 20 anos sem enxergar, homem ganha cirurgia paga por vizinhos

RN Ronayre Nunes

Emoção do homem de 65 anos viralizou no TikTok - (crédito: Reprodução/TikTok)

Mais um viral, dessa vez bem positivo! Após postar um vídeo no TikTok, o médico oftalmologista Noel Lacsamana ganhou o mundo ao compartilhar a recuperação emocionada de um paciente que ficou 19 anos sem enxergar.



O caso ocorreu na província de Pampanga, nas Filipinas, e o vídeo mostra um homem de 65 anos que acabou de sair da mesa de cirurgia após a remoção de catarata. O senhor ficou quase duas décadas sem conseguir enxergar e chora após conseguir ler um cartão enquanto abraça Lacsamana.

"Foi um momento muito especial ter o paciente sendo capaz de enxergar novamente depois de todos esses anos", contou o médico ao portal norte-americano USA Today.

O homem — que não teve a identidade revelada — teve a cirurgia custeada com a ajuda de vizinhos e pela doação de instituições beneficentes no país. O procedimento se baseia na troca do cristalino do olho por uma lente intraocular.

Assista: