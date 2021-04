Situação da Índia pode acontecer em outros países, alerta OMS

CB Correio Braziliense

(crédito: TAUSEEF MUSTAFA / AFP)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu nesta quinta-feira a Europa sobre a flexibilização das restrições ante a covid-19, ao afirmar que "a situação na Índia pode acontecer em qualquer lugar".

A OMS destacou que a atual crise de saúde na Índia pode ser provocada pela chamada "variante indiana do coronavírus", mas também a alguns comportamentos como a violação das restrições sanitárias.

"(A pandemia) continua sendo um desafio enorme para os sistemas de saúde de qualquer país em que as medidas de proteção pessoal são relaxadas, com grandes reuniões, onde circulam variantes mais contagiosas e onde a cobertura da vacinação ainda é baixa", afirmou o diretor da OMS Europa, Hans Kluge.

O diretor recordou aos países europeus que "as medidas individuais e coletivas de saúde pública e as medidas sociais continuam sendo fatores determinantes" para frear a pandemia, no momento em que o número de novos casos na Europa cai "significativamente pela primeira vez em dois meses".

A variante indiana, B 1.617, foi detectada em 17 países, incluindo vários europeus. Foi classificada como "variante de interesse" e não como "variante preocupante" - denominação que indicaria que a mutação é mais perigosa.

Na região Europa da OMS, que compreende vários países da Ásia Central, 7% da população está totalmente vacinada.

De acordo com os dados da organização, isto é mais que o número de pessoas que ficaram doentes de covid-19 (5,5% dos europeus).