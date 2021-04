França iniciará vacinação contra covid para todos os adultos em 15 de junho

AF Agência France-Presse

(crédito: THOMAS KIENZLE / AFP)

A França vai abrir a vacinação para todos os adultos com mais de 18 anos em 15 de junho, anunciou nesta sexta-feira o presidente Emmanuel Macron.

As pessoas com mais de 50 anos poderão ser vacinadas a partir de 15 de maio, informou Macron no Twitter.

Atualmente a vacinação está autorizada para pessoas acima de 55 anos e para os adultos com comorbidades.

A partir de sábado poderão ser vacinadas as pessoas com doenças crônicas, como problemas cardíacos, casos graves de hipertensão, obesidade ou histórico de AVC.

Mais de 15 milhões de pessoas receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19 na França, o que corresponde a 29% da população adulta.

Quase 6,2 milhões, pouco menos de 12% dos adultos, já receberam as duas doses.