Voo é cancelado após passageiro jogar moedas na turbina para "dar sorte"

Um passageiro teve que ser detido na China por jogar moedas na turbina do avião. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o passageiro jogava as moedas para "dar sorte".

O avião da companhia Beibu Gulf Airlines tinha como destino a cidade chinesa Haiku e transportava 148 passageiros.

O supersticioso passageiro jogou um pacotinho com as moedas na turbina e os trabalhadores que estavam na pista notaram as moedas antes de o avião decolar.

Muitos chineses acreditam que jogar moedas em um alvo pode trazer boa sorte. Em 2019, um outro passageiro jogou duas moedas em um avião que teve o voo com 160 pessoas cancelado.