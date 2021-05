Entre conquistas e lutas

P » Pedro Ibarra*

(crédito: Reprodução/Internet)

Em 1940, Hattie McDaniel se tornou a primeira pessoa negra a ser indicada e vencer um Oscar, ela ganhou o prêmio de Melhor atriz coadjuvante pelo papel de Mammy em ...E o vento levou. Considerando que esta vitória foi há mais de 80 anos, é possível pensar que muitos profissionais negros do cinema já venceram o prêmio, mas, infelizmente, a integração do artista negro é lenta e árdua. Aos poucos, os resultados dessa luta aparacem.

Filmes dirigidos, escritos e interpretados por pessoas negras estão recebendo espaço, não só em premiações, mas também em bilheteria. É o que atesta Pantera Negra, o primeiro longa de super-herói com um protagonista negro e uma crítica ao colonialismo e ao racismo, que é a maior bilheteria da história dos Estados Unidos, e uma das maiores do planeta. Arrecadando mundialmente mais de US$ 2 bilhões, fez sucesso levando quatro estatuetas no Oscar.

Para Sabrina Fidalgo, diretora do curta Alfazema, premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, todo o aumento da representatividade negra no cinema dos EUA é fruto de um processo antigo de luta pelos direitos. “Estados Unidos têm um histórico de diversidade muito mais potente, muito mais antigo. Até por conta de todas as lutas, desde os anos 1960 com a questão dos Panteras Negras e dos direitos civis. A questão da diversidade e da inclusão lá vem de muito antes”, afirma a diretora em entrevista ao Correio.

A diretora afirma que é um grande avanço ter profissionais negros concorrendo e sendo premiados no meio audiovisual norte-americano. Para ela, toda visibilidade também é fruto de uma conquista de espaço e de poder. “A diversidade também é muito sobre estar nesse lugar de poder atrás das câmeras. Porque, se tiver gente preta, indígenas, mulheres atrás das câmeras, há muito mais possibilidade de ter à frente das câmeras, é um efeito colateral óbvio”, pontua.

Investimento

O Brasil está mais longe ainda de uma representatividade negra ideal nas telas. “A gente ainda não tem nada, nem uma diretora negra que tenha realizado um longa de ficção depois de Adélia Sampaio, que foi, até agora, a primeira e única mulher negra a ter um filme de ficção longa-metragem com distribuição nos cinemas, sendo que o filme é de 1984”, analisa Sabrina Fidalgo. “O que falta no Brasil é investimento, é realmente a branquitude entender o racismo estrutural e se entender nesse lugar de privilegiados e de racistas”, acrescenta.

A cineasta, no entanto, afirma que a cobrança vem. “Todas as pessoas não brancas, que formam a grande maioria do Brasil, estão cansadas e querem se ver. Não se aguenta mais essa reprodução de um padrão estético estabelecido, que não tem nada a ver com a nossa realidade”, pontua Sabrina. No entanto, a diretora acredita que há uma luz no fim do túnel. “Eu consigo, apesar de tudo, ser otimista. Acho que, aos poucos, estamos avançando. Mas acho que algo que depende muito menos de quem faz o cinema, mas, sim, de quem detém o capital, de quem banca”, avalia.