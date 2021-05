Argentina arrecada mais de US$ 2 bilhões em impostos sobre a riqueza

AF Agência France-Presse

(crédito: MANDEL NGAN)

A Argentina arrecadou mais de 2 bilhões de dólares com um imposto sobre a riqueza, pago por 80% das pessoas atingidas por esse tributo destinado a fazer face aos gastos com a pandemia do coronavírus, informou o governo nesta segunda-feira (3/5).



A arrecadação com este imposto, promovida pelo governo do presidente de centro-esquerda Alberto Fernández, chegou a 223 bilhões de pesos (cerca de 2,252 bilhões de dólares no câmbio do dia), informou a entidade arrecadadora AFIP.

A chefe da AFIP, Mercedes Marcó del Pont, indicou que “os recursos gerados serão essenciais para enfrentar as emergências sanitárias e econômicas impostas pela pandemia”.

Cerca de 3.000 pessoas inadimplentes agora estão sujeitas ao controle da entidade. Desse grupo, apenas cerca de 200 recorreram à proteção judicial para não pagar o valor.

Entre os que se recusaram a pagar o imposto estão alguns dos mais conhecidos magnatas do país e o jogador do Boca Juniors, Carlos Tévez, que entraram com uma ação na Justiça.

A chamada "Contribuição Solidária" foi aprovada em dezembro pelo Congresso com uma alíquota de pelo menos 2% aos patrimônios de pessoas que excedam 200 milhões de pesos (cerca de dois milhões de dólares), a serem pagos uma única vez.

As porcentagens vão sendo escalonadas à medida que aumenta o patrimônio até estabelecer 3,5% para quem passa de 3 bilhões de pesos (30 milhões de dólares), pagos uma única vez.

O destino dos recursos divide-se entre despesas com saúde em função da pandemia, bolsas de estudo e subsídios para apoiar pequenos negócios em crise e seus trabalhadores, entre outros fins.

Com uma população de 45,4 milhões de habitantes, a Argentina ultrapassou as três milhões de infecções de covid-19, com mais de 64.000 mortes.