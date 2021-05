Deputado francês exibe baseado no Parlamento para exigir legalização da cannabis

AF Agência France-Presse

(crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

Um deputado francês exibiu um baseado no Parlamento nesta terça-feira (4) para exigir a legalização da cannabis, na véspera da apresentação de um relatório parlamentar favorável, uma possibilidade que o presidente da França, Emmanuel Macron, já descartou.

"A repressão é um fracasso total", disse o deputado centrista François-Michel Lambert, que denunciou a "proibição" na França enquanto "outros países optam por enfrentar o problema em vez de se esconder".

Uma missão parlamentar multipartidária deve apresentar na quarta-feira um relatório para defender a legalização da planta da maconha. A França é a campeã europeia de consumo de cannabis, com 5 milhões de usuários anuais.

O parlamentar mostrou um copo de plástico com uma folha de cannabis estampada e um baseado, o que rendeu a ele uma advertência do presidente da Assembleia e um confronto com o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

"Você acha que os traficantes que ganham até 60.000, 80.000, 100.000 euros em dinheiro todas as semanas abrirão uma loja e declararão seu dinheiro à Fazenda?", perguntou Darmanin. "Não seja ingênuo", declarou.

Macron descartou a legalização dias atrás e pediu, em vez disso, "um grande debate nacional sobre o uso de drogas".