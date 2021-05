Argentina

Suprema Corte respalda Buenos Aires em disputa com presidência sobre aulas presenciais Com o voto de quatro dos cinco juízes (um se absteve), a corte acatou a queixa apresentada pela prefeitura de Buenos Aires e considerou que o decreto do presidente Alberto Fernández ordenando o retorno ao ensino remoto na capital argentina e em sua periferia violava a autonomia da capital federal