Caçada a culpados por tragédia

(crédito: Pedro Pardo/AFP)

O México iniciou a busca pelos responsáveis pelo acidente ocorrido no metrô da capital, que matou 24 pessoas quando um viaduto desabou sobre uma linha que apresentava problemas de infraestrutura e operação, na noite de segunda-feira. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu uma investigação profunda da tragédia. “Teremos uma investigação exaustiva, sem considerações de qualquer espécie, procurando a verdade (...), a partir disso será apurada a responsabilidade”, declarou López Obrador. Ele explicou que o inquérito caberá às Procuradorias Federal e da Cidade do México. Os dois órgãos contarão com o apoio de especialistas internacionais independentes.

O incidente deixou 24 mortos, dos quais 21 faleceram no local e três em hospitais, de acordo com o balanço divulgado pela prefeitura da capital, ontem à tarde. Há cerca de 80 feridos. A Linha 12, onde ocorreu o acidente, foi construída e inaugurada em 30 de outubro de 2012, durante o mandato do então prefeito Marcelo Ebrard (2006-2012), atual ministro das Relações Exteriores.

Depois do acidente, a imprensa local retomou as polêmicas que surgiram durante a construção do trecho de cerca de 25 km, além dos seus problemas operacionais recorrentes. Desde o início das operações, foram detectados desgastes nos trilhos e nas rodas dos trens. O fato fez com que, em março de 2014, Miguel Mancera, sucessor de Ebrard, suspendesse o serviço em 12 estações. Um estudo detectou problemas com o projeto, a operação e a manutenção dos trilhos.

O trecho onde ocorreu o acidente foi construído por uma empresa de Carlos Slim, reconheceu um porta-voz do magnata mexicano. Ele explicou que aguardará a perícia. Presente na entrevista coletiva de López Obrador, Ebrard afirmou lamentar pelo “dia triste para todos” e colocou-se “à inteira disposição das autoridades”.

Investigar a fundo

Claudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México, garantiu que uma empresa norueguesa realizará a perícia. “O compromisso (...) é ir a fundo sobre esse terrível incidente, que haja responsáveis, com a investigação autônoma e independente do Ministério Público”, ressaltou. Ricardo de la Torre, morador da região, disse à agência France-Presse que a passagem do trem produz uma forte vibração nas casas. “Realmente, pelas manhãs, quando os trens começam a circular para o serviço, você sente de casa. Por esse simples fato sabemos que a construção é ruim”, disse.

Imagens das câmeras de segurança registraram como, rapidamente, a enorme estrutura desabou, causando uma nuvem de poeira. Os vizinhos da área correram para ajudar os sobreviventes, mais tarde sendo substituídos por dezenas de bombeiros e equipes de resgate. Apenas cinco dos mortos foram identificados, enquanto familiares e amigos procuravam desesperadamente por entes queridos que estariam no metrô ou no local do ocorrido. Alguns passageiros do metrô ficaram com medo, principalmente em linhas, como a 4, que passa por viadutos. “Há mais de 10 anos que uso essa mesma linha para trabalhar e nunca vi ninguém cuidando de nada”, contou Fernando Domínguez, 42 anos.